Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Entgegenkommendes Motorrad übersehen - Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Weil er ein entgegenkommendes Motorrad übersehen hatte, kollidierte am Samstag, 18.05.2019 gegen 15:30 Uhr, ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer auf der L 149 zwischen Bernau und St. Blasien mit diesem. Der 57-jährige Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Der Autofahrer hatte die Absicht, von der Landstraße nach links in Richtung Menzenschwand abzubiegen. Dabei prallte er mit dem Motorrad zusammen, das in Richtung Bernau fuhr. Der Motorradfahrer wurde auf den Asphalt geschleudert und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 19000 Euro. Zur Beseitigung einer Ölspur war die Feuerwehr im Einsatz.

