Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Kollnau: Ermittlungen gegen unbekannte Briefverteiler

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Im Zeitraum zwischen Samstag, 11. Mai, und Mittwoch, 15. Mai, wurden in verschiedene private Briefkästen in Kollnau anonym verfasste Schreiben mit herabwürdigenden Behauptungen gegen eine Person des öffentlichen Lebens gesteckt, deren Inhalt strafrechtlich relevant ist. Solche Schreiben wurden nach Informationen der Polizei auch in verschiedenen Geschäften und auch in der Waldkircher Kirche ausgelegt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Verleumdung. Von großem Interesse ist für die Ermittler, ob jemand Personen beim Verteilen der Briefe gesehen hat, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann. Telefon: 07681/4074-0.

