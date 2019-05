Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach- Sachbeschädigung

Freiburg (ots)

Breisach. Mit einem faustgroßen Stein wurde am Sonntag, 19.05.2019, um 22:11 Uhr, in der Rheintorstraße die Seitenscheibe eines Toyota Corolla eingeworfen. Das Fahrzeug wurde im Anschluss aber nicht geöffnet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich nicht um einen Diebstahlsversuch, sondern um Sachbeschädigung handelt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

