POL-FR: Umkirch - Betrunken und zu schnell unterwegs

Freiburg (ots)

Umkirch. Aufgrund Alkoholeinwirkung und nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein Pkw-Fahrer am frühen Sonntagmorgen, gg. 05:40 Uhr, beim Abbiegen von der Bundesstraße in das Gewerbegebiet "Am Gansacker" nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach dem Überfahren einer Verkehrsinsel landete das Auto im Straßengraben. Der Fahrer war nicht angeschnallt und zog sich eine Verletzung im Gesicht zu. Der Beifahrer wurde nicht verletzt. Die Polizeistreife stellte beim Fahrer einen Alkoholwert von 2,14 Promille fest. Eine Blutentnahme und die Führerscheinbeschlagnahme waren die Folge. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 2000EUR.

