Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Entwendung eines Pkw BMW M140i

Hilgenroth (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 19./20.06.2020, wurde in Hilgenroth(Kreis Altenkirchen)ein grauer BMW M140i entwendet. Der Pkw war zur Tatzeit vor dem Anwesen des Fahrzeugeigentümers geparkt. Der Wert des Pkw liegt bei ca. 35.000 Euro. Das Fzg. verfügt über die Keyless Go-Funktion. Noch in der selben Nacht versuchten die Täter in Fluterschen und Flammersfeld hochwertige Fahrzeuge zu entwenden. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681/946-0

E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell