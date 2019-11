Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Graffitisprayer auf frischer Tat beim Beschmieren von Hauswänden

Aachen (ots)

Am Donnerstagabend bestreiften zwei Beamte der Bundespolizei den Vorplatz am Bahnhof Aachen Rothe-Erde, als eine verdächtige Person beim Erblicken der Streife die Flucht ergriff. Bei der Verfolgung des Verdächtigen beobachteten sie eine weitere Person, wie sie gerade dabei war, Graffititags an eine Häuserwand an der Goerdelerstraße zu sprayen. Sie stellten den 19-jährigen Deutschen zur Rede und sicherten sämtliches Beweismaterial wie Spraydosen und Tagbook etc.. Nachdem die Identität der Person festgestellt und die Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen wurde, ist die Person wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Landespolizei am Polizeipräsidium Aachen hat die weiteren Ermittlungen zuständigkeitshalber aufgenommen.

