POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 16.07.2020

Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Bereits am vergangenen Freitag, 10.07.2020, in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 18:00 Uhr, kam es in der Kirchvordener Straße in Vöhrum, Parkplatz des dortigen Einkaufzentrums, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke den Außenspiegel eines abgeparkten PKW. Dieser war in der dritten Parkreihe vor Rossmann abgestellt.

Der Fahrer flüchtete anschließend, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von ca. 900 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei-Dienststelle in Vöhrum, unter 05171/988680, in Verbindung zu setzen.

