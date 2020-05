POL-GT: Einbruch in private Tiefgarage

Polizei Gütersloh

Gütersloh (MS) - In der frühen Donnerstagnacht (21.05., 01.58 - 02.02. Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Dompfaffenstraße ein. Sie traten eine Gitterkachel des Tores ein, um in die Garage zu gelangen. Mieter des Hauses, die aufgrund eines lauten Knalles in der Garage nach dem Rechten sehen wollten, trafen auf zwei unbekannte Personen. Die Tatverdächtigen flüchteten nach kurzer Ansprache fußläufig aus der Garage.

Sie konnten wie folgt beschrieben werden: beide männlich und ca. 1,80 m groß, normale Statur, zwischen 25 und 30 Jahre alt. Einer der beiden trug einen dunkelgrauen Kapuzenpullover.

Wer hat rund um die angegebene Tatzeit verdächtige Personen rund um den Tatort beobachtet? Wer kann Angaben zu den beschriebenen Personen machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

