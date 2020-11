Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Edewecht Reifen an mehreren Fahrzeugen in Edewecht zerstochen

Oldenburg

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 18./ 19.11.2020, wurden in Edewecht an mehreren Fahrzeugen Reifen zerstochen. In der Straße Grubenhof wurden drei dort abgestellte PKWs angegangen. In der Eichenalle wurde an einem Anhänger die Plane aufgeschnitten. Aus dem Anhänger wurde eine Kiste mit mehreren Spanngurten entwendet. Bei einem weiteren in der Hauptstraße in Höhe des Combi-Verbrauchermarktes abgestellten PKW wurden wiederum Reifen zerstochen. An einem Transporter, der in der Lajestraße abgestellt war, wurde ein Reifen zerstochen und das Planenverdeck der Ladefläche aufgeschlitzt. Zeugen, die möglicherweise in der Nacht verdächtige Personen in den genannten Straßen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edewecht unter der Rufnumnmer 05504 925960 in Verbindung zu setzen.

