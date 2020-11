Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Einbruch in Gaststätte ++

OldenburgOldenburg (ots)

In der Nacht zum 18.11.2020 haben bislang unbekannte Täter einen Einbruch in eine Gaststätte am Augustfehner Bahnhof verübt. Durch die Eigentümerin wurde am 18.11.2020, gg. 02:15 Uhr, festgestellt, dass ein Fenster aufgebrochen worden war. Entwendet wurde ein Laptop sowie ein Kellnerportemonnaie mit ca. 50 Euro Bargeld. Eine Spurensuche ergab, dass mindestens zwei Täter im Objekt waren. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruchdiebstahl gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede (04488/8330) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Polizeikommissariat Westerstede

EKHK Rolf Cramer

Telefon: 04488/833-125

E-Mail: rolf.cramer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell