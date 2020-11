Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Versuchter Einbruchdiebstahl im Gewerbegebiet Tweelbäke +++

Oldenburg

Gestern kam es gegen 23:45 Uhr zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einen Autorecyclingbetrieb im Borchersweg. Die unbekannten Täter beschädigten zunächst einen Zaun und gelangten dadurch auf das umfriedete Gelände. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in das Firmengebäude. Während der Tat wurden sie von installierten Überwachungskameras videografiert. Dadurch wurde ein automatischer Alarm auf dem Handy des Eigentümers ausgelöst, welcher die Polizei informierte. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber führte nicht zum Antreffen der Täter. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen waren an der Tat mindestens drei Personen beteiligt. Eine Person trug eine helle Jacke mit Reißverschluss und eine Brille. Eine zweite Person einen dunklen Kapuzenpullover mit Streifen/Reflektoren an der Seite. Die weitere Auswertung der Spuren dauert an. Nach bisherigem Stand flüchteten die Täter ohne Diebesgut. Personen, die im Tatzeitraum oder auch in den Stunden zuvor auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0441-7904115 zu melden. (1343100)

