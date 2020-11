Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet +++

OldenburgOldenburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 18 Uhr bis heute Morgen 06:10 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Lagerhalle eines Bauunternehmers am Johann-Justus-Weg in Oldenburg. Sie brachen eine Tür auf und entwendeten aus der dahinter befindlichen Lagerhalle Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Aufgrund der Menge und Beschaffenheit des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass den Tätern für den Abtransport ein Fahrzeug zur Verfügung stand.

Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich unter der 0441-7904115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (1338206)

