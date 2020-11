Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mehrere Sachbeschädigungen mit geworfenen Eiern

KreisweitKreisweit (ots)

In der Nacht von Samstag (31. Oktober) auf Sonntag (1. November) haben sich im Kreisgebiet mehrere Sachbeschädigungen durch Eierbewurf ereignet. In Wenden-Gerlingen haben Unbekannte zwischen 0 und 2 Uhr eine Wand eines Einfamilienhauses im Gerlinger Weg mit Eiern beworfen. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Gleiches ereignete sich in Lennestadt -Altenhundem sowohl in der Hochstraße als auch im Piepers Weg. Ebenfalls in Wenden bewarfen Unbekannte einen Pkw, den ein Geschädigter nutze, als er am Samstag gegen 21.15 Uhr die Schönauer Straße befuhr. Es entstanden durch die Eierschalen kleine Kratzer am Pkw, sodass ein Schaden im dreistelligen Eurobereich entstand. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ. Hinweise zu den einzelnen Taten nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

