Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

AttendornAttendorn (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Kradfahrerin kam es am Samstag, 31.10.2020, gegen 14:55 Uhr auf der Repetalstraße in Borghausen. Ein 51-Jähriger aus Neuss und eine 54-Jährige aus Senden befuhren mit ihren Motorrädern hintereinander die L 880 in Richtung Attendorn, als der vorausfahrende Kradfahrer beabsichtigte, nach rechts in eine Einfahrt abzubiegen. Dies bemerkte die hinter ihm fahrende 54-Jährige zu spät und fuhr auf. Dabei stürzte sie mit ihrem Motorrad auf die Seite und verletzte sich am Arm. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500 EUR.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

FLD/Leitstelle

Telefon: 02761 9269 25500

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell