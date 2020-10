Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Maskenverweigerer zeigt "Hitlergruß" und landet im Polizeigewahrsam

AttendornAttendorn (ots)

Am 30.10.2020 gegen 17:50 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz am Bahnhof Attendorn. Dort betrat ein 49-jähriger Finnentroper ohne Mund-Nasen-Maske den Zug, obwohl er bereits im Vorfeld durch die Security-Mitarbeiter wegen eines gleichgelagerten Vorfalls ein Hausverbot erteilt bekommen hatte. Daraufhin musste der Beschuldigte erneut den Zug verlassen, was ihm jedoch missfiel. Vor dem Bahnhof zeigte er dann mehrfach den "Hitlergruß" und rief "Heil Hitler" und "Sieg Heil". Da er sich auch im Beisein der eingesetzten Beamten nicht beruhigte und sowohl stark alkoholisiert war als auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde er in Gewahrsam genommen. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

