Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Kirchhundem

LennestadtLennestadt (ots)

In ein zum Verkauf stehendes Haus in Kirchhundem-Rüspe sind unbekannte Täter in der Zeit vom 1. September bis 28. Oktober eingedrungen. Das Haus besteht aus mehreren Gebäudeteilen und steht derzeit leer. Ein Mitteiler stellte fest, dass in die Räume mehrfach eingebrochen wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind mehrere Türen, zum Teil mit brachialer Gewalt, aufgebrochen worden. Es entstand hoher Sachschaden. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

