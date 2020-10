Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall bei Überholvorgang - Zwei verletzte Pkw-Fahrer

AttendornAttendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag (29. Oktober) gegen 5.50 Uhr auf der Repetalstraße zwischen St.Claas und Niederhelden ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein 34-jähriger Pkw-Fahrer, der auf dem Weg nach Mecklinghausen war, einen Lkw überholen. Dabei schätze er vermutlich die Situation falsch ein und stieß dadurch sowohl mit dem Lkw als auch mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Pkw-Fahrer, der in Gegenrichtung unterwegs war, versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Zudem touchierte er die Schutzplanke. Beide Pkw-Fahrer wurden verletzt. Diese brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Neben der Polizei und den Rettungskräften waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe zu beseitigen. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden. Die Straße war für die Zeit des Einsatzes gesperrt.

