Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vermisste Frau aufgefunden

LennestadtLennestadt (ots)

Anfang August wurde der Polizei in Olpe der Fund eines skelettierten Schädelknochens gemeldet. Dieser befand sich in einem Waldstück in der Nähe von Grevenbrück.

Umfangreiche Ermittlungen sowie aufgefundenes Beweismaterial führten zu einer Frau, die seit 2011 vermisst wurde.

Am vergangenen Montag fanden im Bereich des Auffindeortes weitere Suchmaßnahmen statt. Angefordert wurden hierzu Polizistinnen und Polizisten der Einsatzhundertschaft aus Wuppertal sowie weitere Kräfte. Zwei Anthropologinnen nahmen außerdem an dem Einsatz teil. Im Rahmen der Suchmaßnahmen konnten weitere Knochen sowie Beweismittel aufgefunden und untersucht werden.

Nach Abschluss der Maßnahmen ergaben sich für die Ermittlungsbehörden keine Hinweise auf eine Straftat.

