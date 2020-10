Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw-Aufbruch mit Diebstahl von Heißluftfönen

DrolshagenDrolshagen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (27. Oktober) öffneten Unbekannte in der Straße "Am Wall" gewaltsam einen Kastenwagen. Sie schnitten dazu eine circa 5 cm große Öffnung in die Seitentür des Fahrzeuges und konnten so auf den Schließmechanismus einwirken. Nach dem Öffnen entwendeten die Täter aus dem Laderaum zwei Heißluftföne der Marke Leister. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.

