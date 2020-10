Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand in Asylunterkunft

Olpe (ots)

Zu einem Brand kam es heute (27. Oktober) gegen 12.25 Uhr in einer Flüchtlingsunterkunft "In der Trift" in Olpe. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an. Diese konnten den Brand zeitnah löschen. Zum Zeitpunkt der Alarmierung hielten sich zahlreiche Personen in der Unterkunft auf, es wurde jedoch keiner verletzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Derzeit gehen die Beamten davon aus, dass das Feuer an einer Matratze durch einen technischen Defektes einer Lichterkette, die im selben Raum angebracht war, entfacht wurde. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei waren im Einsatz. Der Gebäudeschaden liegt nach derzeitigen Erkenntnissen im fünfstelligen Eurobereich, die Unterkunft ist weiterhin bewohnbar.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell