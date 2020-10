Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mehrere Widerstände gegen Polizeibeamte

Kreis Olpe (ots)

Neben der Widerstandshandlung gegen eine Polizeibeamtin am Samstag, haben sich drei weitere Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte am Sonntag (25. Oktober) ereignet.

In Olpe rief ein Cafébetreiber gegen 16.15 Uhr zur Durchsetzung eines Platzverweises die Polizei. Er meldete, dass sich dort ein augenscheinlich Betrunkener aufhielt und den Cafébetrieb erheblich störte. Da der Mann sich gegenüber den Beamten unkooperativ und aggressiv zeigte, wollten diese ihn in Gewahrsam nehmen. Dabei versuchte er auf der Fahrt zur Wache und auf der Polizeiwache, sich mit Kopfstößen und Tritten zu wehren. Im Rahmen der Befragung händigte der 38-Jährige freiwillig den Beamten ein Druckverschlusstütchen mit Marihuana aus. Dieses stellten die Beamten sicher.

Darüber hinaus ereignete sich eine Widerstandshandlung in Wenden. Hier widersetzte sich ein 38-Jähriger gegen 18.35 Uhr, ebenfalls im Rahmen einer Ingewahrsamnahme, gegenüber den eingesetzten Beamten. Auch er war augenscheinlich alkoholisiert, zeigte sich unkooperativ und aggressiv. Trotz Fixierung versuchte er, die Beamten durch Stöße und Schläge auf der Fahrt zum Gewahrsam zu verletzen.

Zudem wurde eine Streifenwagenbesatzung zu einem Einsatz in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Lennestadt-Maumke gerufen. Ein Zeuge meldete, dass sich dort ein Mann auf den Gleisen am Bahnübergang "Christinenhütte" aufhalten sollte. Beim Eintreffen der Beamten trafen sie den Mann an. Dieser erblickte die Beamten und flüchtete. Im Nachgang an einen folgenden Einsatz trafen die Beamten ihn erneut an. Auf Ansprache reagierte er unkooperativ und aggressiv. Zudem wechselte seine Stimmung häufig. Vermutlich stand die Person unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Bei der Ingewahrsamnahme widersetzte er sich gegenüber den eingesetzten Beamten.

In allen Fällen blieben die Polizisten unverletzt. Sie schrieben entsprechende Anzeigen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell