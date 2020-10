Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrräder und Reinigungsgerät aus Garage entwendet

Wenden (ots)

In der Zeit von Mittwoch (21. Oktober, 19 Uhr) auf Donnerstag (22. Oktober, 10.30 Uhr) haben unbekannte Täter aus einer Garage in der Straße "Zum Elberscheid" in Elben zwei Mountainbikes sowie ein Reinigungsgerät entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen sie vermutlich ein Fenster auf und gelangten so in die Garage. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und übernahm die Ermittlungen. Die Fahrräder waren beide schwarz und von der Marke "Bulls". Die Modeltypen waren "Copperhead Carbon" und "Sharptail". Das Reinigungsgerät war gelb und von der Marke "Kärcher". Der Wert der Beute liegt im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

