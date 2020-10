Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Nachtragsmeldung zum Pressebericht: "Unbekannter randaliert in Verbrauchermarkt" (22. Oktober 2020)

Lennestadt (ots)

Wie heute berichtet, hat am Mittwoch (21. Oktober) ein Mann im Kassenbereich eines Supermarktes in der Hundemstraße in Altenhundem randaliert. Daraufhin flüchtete er gemeinsam mit einem weiteren Mann in einem unbekannten Fahrzeug. Heute Morgen hat sich der Beschuldigte, gemeinsam mit einem Begleiter, auf der Polizeiwache gemeldet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell