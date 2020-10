Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannter randaliert in Verbrauchermarkt

Lennestadt (ots)

Am Mittwoch (21. Oktober) hat ein derzeit noch unbekannter Täter im Kassenbereich eines Supermarktes in der Hundemstraße in Altenhundem randaliert. Zwischen zwei Kunden kam es zu einem Handgemenge, woraufhin der Unbekannte im Verlauf eine Glasflasche nach einem 38-Jährigen warf. Dieser wurde nicht getroffen, sodass keiner verletzt wurde. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin in Begleitung eines weiteren Mannes, wahrscheinlich seinem Vater, mit einem Pkw. Das Kennzeichen konnte von den Anwesenden nicht abgelesen werden. Nach Zeugenangaben lässt sich der Unbekannte folgendermaßen beschreiben: - Ca. 20-25 Jahre - Westeuropäisches Erscheinungsbild - Weißer Pulli mit schwarzem Print - Jeans - Dunkle Haare Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

