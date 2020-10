Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Whiskey aus Supermarkt entwendet

Olpe (ots)

In einem Supermarkt in der Martinstraße hat am Donnerstag (22. Oktober) gegen 11 Uhr ein 21-Jähriger Spirituosen im dreistelligen Eurobereich entwendet. Zivilen Einsatzkräften der Polizei Olpe ist der Heranwachsende aufgefallen, da er mit einem Rucksack nur kurz den Supermarkt betrat und anschließend mit einem augenscheinlich gut gefüllten wieder hinausging. Bei der Kontrolle stellten die Beamten insgesamt acht Flaschen Whiskey sicher. Der Beschuldigte war bereits polizeibekannt. Die Polizisten schrieben eine entsprechende Anzeige und übergaben die Flaschen wieder dem Filialleiter. Dieser erteilte ein Hausverbot.

