Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Illegale Müllentsorgung am Sportplatz

Nünschweiler (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde gegen Mitternacht gegenüber dem Sportplatz in Nünschweiler eine größere Menge Sperrmüll auf einem Feldweg festgestellt. Ein Zeuge beobachtete, wie der Müll aus einem weißen Transporter heraus abgestellt wurde und verständigte daraufhin die Polizei. Der Transporter habe sich kurze Zeit später sofort entfernt. Hierbei konnte der Zeuge ein Teil des Kennzeichens ablesen. Zeugen, die hier weitergehende Angaben machen können, mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach unter 06333 9270 melden. |piwfb

Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon: 06333 / 9270

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de





