Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbrecher steigt in Hotelzimmer ein, versucht Pkw des Hotelgastes zu stehlen und verursacht Unfall auf dem Hotelparkplatz

Bild-Infos

Download

Zweibrücken (ots)

Zeit: 30.07.2020, 01:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Rosengartenstraße SV: Im Rahmen ihres Streifendienstes entdeckte eine Funkstreifenbesatzung auf dem Parkplatz eines Hotels einen schwarzen Audi A4 Avant mit laufendem Motor, aber ohne Fahrer, der einen frischen Unfallschaden am Heck (ca. 5.000 EUR Schaden) aufwies. Offenbar war der Pkw rückwärts gegen einen geparkten Mercedes Sprinter gefahren. Der Besitzer des Audi konnte schlafend in seinem Hotelzimmer angetroffen und befragt werden. Schnell wurde klar, dass er Opfer eines Einsteigediebstahls geworden war und aus seinem Hotelzimmer - während er schlief - seine beiden Handys, ein Laptop, seine Geldbörse mit zahlreichen Bankkarten und der Schlüssel seines Fahrzeugs entwendet wurden (Wert des Diebesgutes: ca. 2.500 EUR). Der unbekannte Dieb wollte auch den Pkw stehlen, war dabei aber rückwärts gegen den Mercedes Sprinter (Schaden ca. 3.000 EUR) gestoßen und hatte es dann vorgezogen, zu Fuß zu flüchten. Das Unfallgeräusch und der vom Parkplatz flüchtende Mann wurden von einer zweiten Funkstreifenbesatzung bemerkt, die gerade in der Geschwister-Scholl-Allee einen Fußgänger kontrollierte. Dieser konnte mit dem Einbruch und dem Unfall nichts zu tun haben.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten zwar Personen kontrolliert, aber kein Zusammenhang zum Einbruch in das Hotel und zum versuchten Pkw-Diebstahl mit anschließender Fahrerflucht gewonnen werden.

Der geschädigte asiatische Hotelgast mit Wohnsitz in Süddeutschland hatte es dem Einbrecher leicht gemacht, indem er das Hotelfenster nur angelehnt, aber nicht verschlossen und auch den Vorhang nicht zugezogen hatte. So konnte der bislang unbekannte Dieb von außen ins Zimmer schauen, die Fensterbrüstung des Erdgeschosszimmers erklettern, unbemerkt in das Gastzimmer einsteigen und es auch wieder durch das Fenster verlassen. Entsprechende Schuhspuren konnten auf der Fensterbank festgestellt werden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell