Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Serie von Pkw-Aufbrüchen

Ratzeburg (ots)

09. September 2019 | Kreis Stormarn - 05./06.09.2019 Lütjensee

Bereits in der Nacht von Donnerstag, den 05.09.2019, auf Freitag, den 06.09.2019, kam es im Stadtgebiet von Lütjensee zu einer Serie von insgesamt neun Pkw-Aufbrüchen.

Die Aufbrüche fanden in den Straßen Heideweg, Bei den drei Eichen und Pommernweg statt. Tatbetroffen waren sieben Fahrzeuge der Marke Mercedes Benz sowie zwei Fahrzeuge der Marke BMW.

Bei den Fahrzeugen wurde in sechs Fällen die hintere Dreiecksscheibe eingeschlagen. Wie man ins Innere der anderen Pkw gelangte, ist bislang ungeklärt.

Entweder wurde jeweils ein Airbag ausgebaut oder auch gleich das Lenkrad.

Der Wert des Stehlgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest.

Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu den Aufbrüchen machen? Wem sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in den betroffenen Straßen oder der Umgebung, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell