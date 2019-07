Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Dormagen (ots)

Bei einem Abbiegeunfall am Dienstagabend (30.07.), gegen 19:00 Uhr, verletzten sich drei Personen in Dormagen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 22-Jährige versucht, mit ihrem VW von der Autobahnausfahrt der A57 nach links auf die Landstraße 280 abzubiegen. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden LKW zusammen, der in diesem Augenblich die Kreuzung geradeaus überqueren wollte, um auf die Autobahn zu fahren. Die PKW-Fahrerin, ein weiterer Insasse und der LKW-Führer verletzten sich dabei. Rettungskräfte brachten alle drei in ein Krankenhaus. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat der Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell