Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Sachbeschädigung Pkw

Nienburg (ots)

(mob) Am 15.05.2020 wird in der Straße Wiesengrund im Nienburger Ortsteil Erichshagen der ordnungsgemäß am Straßenrand abgeparkte Pkw Ford Fusion der 51-jährigen Geschädigten im Bereich des Außenspiegels beschädigt. Die Tatzeit erstreckt sich nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich über den Zeitraum von 14 Uhr bis 20 Uhr. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten sich bei der Polizei Nienburg (05721/9778-0) zu melden.

