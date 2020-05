Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht im Stadtgebiet

Rinteln (ots)

(mie)In Rinteln in der Mühlenstraße kam es am Freitag gegen 11:40 Uhr zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Der Verursacher fuhr zu weit auf die Gegenfahrbahn, sodass er mit dem PKW-Spiegel des Transportes einen entgegenkommende VW Touareg striff. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nachzukommen. Der Geschädigte erstattete anschließend Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise zum Unfallhergang und zum flüchtigen Transporter werden unter 05751-95450 von der Polizei Rinteln entgegen genommen.

