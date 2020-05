Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl aus der Hosentasche

Rinteln (ots)

(mie)Am Freitag Mittag ist es gegen 11:00 Uhr im Rintelner Stadtgebiet in einem Geschäft in der Brennerstraße zu einem Trickdiebstahl gekommen. Die Täterin kaufte Ware und lenkte den Händler ab, indem sie anschließend noch nach weiterer Ware in den Regalen stöberte und dem Geschäftsinhaber dazu Fragen stellte. Sie nutze den Moment, als der Händler ihr die Ware aus den Regalen zeigte und beide eng nebeneinander standen. Sie griff unbemerkt in seine locker sitzende Hosentasche und entwendete eine Geldbörse mit einer höheren Summe Bargeld. Anschließend verließ die Täterin das Geschäft und ging in Richtung Stadtmauer davon. Wem ist am Freitag Mittag in der Innenstadt von Rinteln eine Frau aufgefallen, die ca. 160 cm groß, schlank und mit einem braun-rot-gemusterten Kopftuch sowie einer Maske bekleidet war?

Hinweise nimmt die Polizei Rinteln unter 05751-95450 entgegen.

