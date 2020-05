Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bekanntgabe der Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik 2019 für den Bereich der Samtgemeinden Nenndorf und Rodenberg

mp/ Aufgrund der Corona-Pandemie müssen wir in diesem Jahr leider darauf verzichten, Ihnen unsere Zahlen zur Polizeilichen Kriminalstatistik in den Samtgemeinden Nenndorf und Rodenberg im Rahmen eines Pressegesprächs zu präsentieren. Wir sind natürlich daran interessiert, diese Zahlen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und übersenden Ihnen deshalb die Zahlen in dieser Pressemitteilung. Sollten sich bei Ihnen noch Fragen aus dieser Mitteilung ergeben, so stehen wir Ihnen natürlich auch weiterhin auf den Ihnen bekannten Wegen zur Verfügung.

Kernaussagen - Zunahme der Gesamtfallzahlen der Straftaten (entgegen dem Landestrend) von 1680 auf 1810 Straftaten (+7,74%) - Aufklärungsquote liegt bei knapp 60% (leicht unter dem Landesschnitt) - Wohnungseinbrüche sind von 54 auf 39 Straftaten gesunken - Vermögens- und Fälschungsdelikte sind um 58 Straftaten im Vergleich zum Vorjahr gestiegen - insbesondere im Bereich der Erschleichung von Leistungen / Beförderungserschleichung (von 110 Fällen in 2018 auf 143 Fälle in 2019) - Anstieg von 16 Fällen bei dem Delikt "Verbreitung porno- grafischer Erzeugnisse" - Anstieg der Straftat "Störung der Totenruhe" um 42 Taten - Anzahl der Roheitsdelikte und Straftaten gegen die persön- liche Freiheit bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres

