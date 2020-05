Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallzeugen gesucht

Stadthagen (ots)

Am Samstag, den 09.05.2020, in der Zeit von 11.25 Uhr bis 11.40 Uhr, wurde in 31655 Stadthagen, Am Helweg 7, auf dem Kundenparkplatz vor dem Fahrradhandel "Deister-Bike", ein grauer Pkw Toyota Corolla, an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt, als dieser dort kurz geparkt war. Vermutlich stieß der Führer eines bisher unbekannten blauen Pkw beim Ausparken oder Rangieren gegen den Pkw des Geschädigten und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 05721-40040 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

