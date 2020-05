Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hochwertiger Aufsitzrasenmäher von Modellflugplatz entwendet

Stendern/Hoya (ots)

(LUE) Am 16.05.2020, gegen 14:15 Uhr, wird dem Polizeikommissariat Hoya das Fehlen eines hochwertigen Aufsitzrasenmähers gemeldet. Der Flugmodell Club Hoya e.V. (FMC) teilte mit, dass am Freitagnachmittag, den 15.05.2020 bis ca. 17:00 Uhr, noch der Rasen mit dem Mäher gepflegt wurde. Es handelt sich bei dem Gerät um einen Simplycity ELT 17542 Aufsitzrasenmähtrecker in der Farbe rot/orange. Der Aufsitzrasenmäher stand in dem fraglichen Zeitraum in einem verschlossenen Unterstand auf dem an der Weser liegenden Modellflugplatz in Stendern.

Nun benötigt die für diesen Diebstahl zuständige Polizei aus Hoya die Hinweise von Zeugen. Sollten Sie also einen ungewöhnlichen Vorgang auf dem Modellflugplatz in Stendern beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter 04251-934640.

