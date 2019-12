Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Enkeltrickbetrüger im Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn (ots)

Landkreis Gifhorn 18.12.2019

Gleich dreimal waren dreiste Enkeltrickbetrüger in den vergangenen vier Wochen im Landkreis Gifhorn erfolgreich. Hierbei ergaunerten sie Bargeld und Gold im Gesamtwert von 250.000 Euro von den jeweils arglosen Senioren. Die Tatorte lagen zweimal in der Stadt Gifhorn und einmal in der Samtgemeinde Brome.

Die Zahl der Betrugsversuche lag dabei insgesamt um ein vielfaches höher. In den meisten Fällen fielen die Senioren jedoch nicht auf die Masche herein und informierten die Polizei. Immer wieder riefen angebliche Verwandte bei den potentiellen Opfern an und forderten Geld für Haus-, Wohnungs- oder Autokäufe oder auch für die Begleichung von angeblich hohen Unfallkosten.

Die drei nunmehr zu Schaden gekommenen Senioren hatten ihr Geld bzw. das Gold zu Hause sowie in einem Bankschließfach gelagert und dann jeweils einem von den Betrügern telefonisch angekündigten Boten übergeben. Dieser machte sich mit seiner Beute anschließend unerkannt aus dem Staub.

Zwar gibt es in mindestens einem der jüngsten Fälle im Landkreis Gifhorn vielversprechende Ermittlungsansätze der Polizei, den oder die Täter zu überführen, jedoch ist das ausgehändigte Geld bzw. Gold mit hoher Wahrscheinlichkeit eher nicht wieder zu erlangen.

