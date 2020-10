Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Einbrüche, Aufbrüche, Unfälle

Aalen (ots)

Sachbeschädigungen

Aalen-Ebnat: Einen Schaden von ca. 1500 Euro verursachte am Sonntag ein Unbekannter, als er zwischen 12.30 Uhr und 16.45 Uhr einen schwarze VW Golf an der Fahrer- und Beifahrertüre zerkratzte, der im Gewandweg abgestellt war.

Aalen: Zwischen Freitagabend 20 Uhr und Samstag 13 Uhr wurde an einem VW die komplette linke Fahrzeugseite zerkratzt und ein Schaden von ca. 2000 Euro verursacht. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt in der Kanalstraße abgestellt. Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Neresheim: Aufgefahren

Auf der L 1084 fuhr ein 51-jähriger Mercedes-Lenker am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf Höhe der Zufahrt zum Flugplatz Elchingen auf einen verkehrsbedingt haltenden 31-jährigen Seat-Lenker auf und schob diesen auf den Mercedes eines 59-Jährigen auf. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 23.000 Euro beziffert. Zur Beseitigung einer durch den Unfall verursachten Ölspur war die Freiwillige Feuerwehr Neresheim im Einsatz.

Westhausen: Zwei Einbrüche in Vereinsheime

Unbekannte drangen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag über die Terrassenschiebetüre in ein Vereinsheim in der Badstraße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und versuchten die stabile Zugangstüre zum Getränkelagerraum aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Mit einem Pflasterstein warfen vermutlich dieselben Einbrecher zwischen Freitagabend und Sonntagvormittag an einem weiteren Vereinsheim in der Badstraße ein Fenster ein und gelangten über dieses in das Innere. Hier wurden ebenfalls verschiedene Behältnisse durchsucht. Ob die Einbrecher jeweils Beute machten, bedarf noch der Abklärungen. Auch die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd-Untergröningen: Krad-Lenker kollidiert mit Pkw

Auf der Haller Straße fahrend geriet ein 16-jähriger Krad-Lenker am Sonntag gegen 11.50 Uhr in einer engen Kurve zu weit nach links, wo er mit einem 29-jährigen Audi-Lenker kollidierte. Der Krad-Lenker stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Essingen: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Sonntagvormittag eine 21-jährige Ford-Lenkerin, als sie gegen 10.25 Uhr in der Bahnhofstraße auf den BMW eines 72-Jährigen auffuhr. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Unfall beim Ausparken

Am Sonntagvormittag parkte ein 75-jähriger VW-Lenker gegen 9.30 Uhr von einem Parkplatz rückwärts auf die Wiener Straße aus. Dabei erfasste er einen 60-jährige Radfahrer, der in Richtung Stadtgarten unterwegs war. Dieser stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Essingen: Schachtdeckel ausgehoben

Im Teußenbergweg wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Schachtdeckel von Unbekannten ausgehoben und ca. 200 m weiter auf einer Grünfläche abgelegt. Der Schachtdeckel wurde von der verständigten Polizei wiedereingesetzt. Die Polizei Aalen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07361/5240.

Ellwangen: Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am Sonntag ein 39-jähriger VW-Lenker, als er gegen 18.15 Uhr die L 1076 von Pfahlheim in Richtung Riepach befuhr. Dabei wurde das Reh getötet. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Rainau: Unfall beim Ausparken

Auf einem Parkplatz am Bucher Stausees übersah eine 21-jährige BMW-Lenkerin am Sonntag gegen 15 Uhr beim Ausfahren aus einer Parklücke einen vorbeifahrenden 31-jährigen Audi-Lenker. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 3500 Euro.

Lorch-Waldhausen: Einbruch in Wohnhaus

Durch die aufgehebelte Balkontüre drang ein Unbekannter zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend in ein Wohngebäude ein, das sich unweit des Wanderheims am Kirnbach befindet. Hier durchsuchte er verschiedene Räume und entwendete Schmuck sowie Bargeld. Der Schaden an der Balkontüre wird auf ca. 300 Euro beziffert. Hinweise auf den Einbrecher bzw. verdächtiger Wahrnehmungen bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Pkw-Aufbrüche

Am Sonntag wurde zwischen 17 Uhr und 19 Uhr an einem auf dem Sparkassenplatz geparkten Pkw die Scheibe der Beifahrertüre eingeschlagen und der Geldbeutel von der Rückbank entwendet. Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag versuchte ein Dieb vergeblich das Türschloss eines BMW gewaltsam aufzubrechen. Das Vorhaben misslang, sodass nichts entwendet wurde. Der Pkw war im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Weichselstraße abgestellt. Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

