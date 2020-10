Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - 25.10.2020, 19:22 Uhr - Brand eines Geräteschuppens in Westhausen, OT Lippach

Aalen (ots)

Westhausen-Lippach - Brand eines Geräteschuppens

Am Sonntag gegen 17:34 Uhr entstand mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes im Geräteschuppen bei einem Aussiedlerhof in Westhausen-Lippach Beerhalden ein Brand. Der Brand beschädigte die Vertäfelung des Schuppens und verursachte einen Schaden von ca. 10000 Euro. Weder Tiere noch Menschen waren durch den Brand in Gefahr. Die Feuerwehren aus Aalen, Lippach, Bopfingen, Westhausen und Lauchheim waren mit insgesamt 20 Fahrzeugen und 60 Mann im Löscheinsatz und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle.

