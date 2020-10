Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Fellbach - Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 13:10 Uhr wollte ein 85-Jähriger mit seinem PKW Opel von der Pfarrer-Sturm-Straße nach links in die Stuttgarter Straße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 34-Jährigen, die mit ihrem PKW Ford auf der Stuttgarter Straße fuhr und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde die 34-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Korb - Vorfahrt nicht beachtet

Am Samstag gegen 15:00 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem PKW in der Blumenstraße und missachtete an der Einmündung der Lange Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 50-jährigen Autofahrers. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 8.500 Euro.

Allmersbach im Tal - Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Am Samstag gegen 20:25 Uhr befuhr eine 50-Jährige mit ihrem PKW VW die Allmersbacher Straße in Heutensbach in Richtung Ortsmitte. Kurz vor der Einmündung der Weissacher Straße geriet sie, aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung, mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Auto einer 40-Jährigen zusammen, die in Richtung Ortsmitte Allmersbach im Tal fuhr. Nach der Kollision fuhr die 50-Jährige direkt weiter und bog in die Weissacher Straße ab. Nach etwa 250 m blieb der PKW der 50-Jährigen infolge der starken Unfallbeschädigungen in der Weissacher Straße liegen. Die 50-Jährige setzte ihre Flucht zu Fuß fort und konnte schließlich in Cottenweiler durch eine Polizeistreife festgenommen werden. Sie musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihren Führerschein abgeben.

