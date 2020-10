POL-AA: Pressemitteilung

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Samstag gegen 10:50 Uhr wollte eine 51 -jährige Lenkerin eines Pkw-Audi von einem Firmenparkplatz nach links in den Alten Postweg einfahren. Hierbei übersah sie einen 17 -jährigen Radfahrer, welcher verbotswidrig den aus seiner Sicht linken Gehweg befuhr. Es kam zu einer Berührung zwischen dem Pkw und dem Hinterrad des Radfahrers, welcher dadurch stürzte. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Sachschaden entstand keiner.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet.

Am Samstagmittag gegen 13:50 Uhr befuhr ein 75 -jähriger Audi-Fahrer die Heimbacher Dorfstraße und wollte in die Gaildorfer Straße einfahren. Hierbei übersah er die von links kommende und vorfahrtsberechtigte 50 -jährige Ford-Fahrerin welche die Gaildorfer Straße in Richtung Rosengarten befuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Schwäbisch Hall: Pkw-Brand auf Kundenparkplatz

Am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Raiffeisenstraße zu einem Pkw-Brand. Ein Mitarbeiter des Baumarktes konnte den Kleinstbrand noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher löschen. Wie es sich herausstellte, hatte sich im Motorraum eines Pkw Renault die Dämmung gelöst und sich am heißen Motor entzündet. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Schwäbisch Hall: Unter Alkoholeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag gegen 03:00 Uhr befuhr ein 20 -jähriger mit seinem Pkw-BMW die Stuttgarter Straße in Richtung Schwäbisch Hall. An der Kreuzung zur K2576 wollte er nach links in die Westumfahrung einbiegen. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Pkw blieb nach 200 Metern beschädigt liegen. Der Fahrer musste mit zur Blutentnahme und seinen Führerschein abgeben. Der Sachschaden beträgt 2.500 Euro

