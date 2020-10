Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizeibeamtin verletzt

Attendorn (ots)

Am Samstag, dem 24.10.2020 wurde gegen 21 Uhr im Bereich des Bahnhofes Attendorn durch Mitarbeiter des Ordnungsamts Attendorn eine mehrköpfige Personengruppe kontrolliert, welche offensichtlich gegen die derzeitige gültige Fassung der Coronaschutz-Verordnung verstieß. Hierbei zeigten sich die jungen Heranwachsenden gegenüber den Mitarbeitern des Ordnungsamtes aggressiv und nicht kooperativ. Die zur Unterstützung herbeigerufene Polizei wurde bei ihrem Eintreffen sofort durch einen 21-jährigen alkoholisierten Mann körperlich angegangen. Dieses konnte durch die Polizeibeamten abgewehrt, die Person gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Eine weitere 20-jährige männliche Person der Gruppe versuchte diese Maßnahme der Polizei zu unterbinden und griff die Polizeibeamten nun seinerseits an. Hierbei wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Ein Strafverfahren sowie weitere Anzeigen aufgrund der Verstöße gegen die Coronaschutz-Verordnung wurden eingeleitet.

