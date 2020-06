Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zaunteile gestohlen;Einbrecher erbeutet Bargeld;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Zaunteile gestohlen

Gladenbach/Mornshausen a.S.: Zaunteile mit insgesamt vier Standfüßen stahlen Unbekannte am Donnerstag oder Freitag (11/12.Juni) im Hüttenmühlweg. Die verschwundenen Elemente im Wert von 500 Euro waren an einer kleinen Brücke zur Absicherung angebracht worden. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf. Tel. 06461- 92950.

Einbrecher erbeutet Bargeld

Marburg: In der Straße "Alte Kirchhofsgasse" war am Montag, 15. Juni, ein Einbrecher aktiv. Der Unbekannte verschaffte sich zwischen Mitternacht und 5.30 Uhr über ein Fenster Zugang in das Wohnhaus und stahl Bargeld. Der Dieb ließ sich bei seinem Vorgehen auch nicht von dem schlafenden Bewohner beeindrucken. Zeugen, denen in der Nacht rund um den Tatort verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell