POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Auffahrunfall auf der B36

Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße B36 bei Linkenheim-Hochstetten ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 61-jährige Fahrer eines Mazdas gegen 16:00 Uhr die B36 von Karlsruhe in Richtung Mannheim. Hinter ihm folgte der 49 Jahre alte Fahrer eines Fiats. Auf Höhe von Linkenheim-Hochstetten musste der 61-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Dies nahm der 49-Jährige offenbar zu spät wahr und fuhr auf den vorausfahrenden Mazda auf. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Mazda-Fahrer leichte Verletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Fiat wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass er von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste. Die Aufräumarbeiten, bei denen auch eine Nassreinigung der Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe erforderlich war, dauerten bis etwa 17:30 Uhr an. Bis dahin musste der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, wodurch sich entsprechende Behinderungen ergaben.

