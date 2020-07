Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein, Ulm - Polizei ahndet Verstöße

Zahlreiche Autofahrer waren am Donnerstag in Blaustein und in Ulm nicht angeschnallt oder mit Handy am Steuer unterwegs.

Am Donnerstagmittag richteten die Beamten ihr Hauptaugenmerk auf Handys und Gurte. In der Ulmer Straße in Blaustein waren zwei Fahrer nicht angeschnallt und gleich neun ließen sich durch das Handy am Steuer ablenken. Vier weitere Fahrer ohne Gurt stoppte die Polizei in der Daimlerstraße in Ulm.

Die Polizei möchte durch ihre Kontrollen für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. Sie appelliert dringend, während der Fahrt das Telefon liegen zu lassen, da ansonsten die Aufmerksamkeit auf das Verkehrsgeschehen stark beeinträchtigt wird. Weitere Infos zum Thema Ablenkung gibt es im Internet unter www.runtervomgas.de.

