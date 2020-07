Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in PKW

Asbach (ots)

In der Nacht vom 09.07. auf den 10.07.2020 wurden durch unbekannte Täter mehrere hochwertige Werkzeuge aus einem in der Eitorfer Straße in Asbach geparkten PKW entwendet. Das auf Montage befindliche Fahrzeug wurde dafür aufgebrochen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

