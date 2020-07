Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der PI Betzdorf vom 11.07.2020

Betzdorf (ots)

1. Sachbeschädigung

Tatort: 57584 Scheuerfeld, Kirchstraße Tatzeit: 09.07.2020 21:00 Uhr bis 10.07.2020, 07:30 Uhr Hergang: Durch den Bauhof der Gemeinde Scheuerfeld wurde mitgeteilt, dass von bisher unbekannten Täter die dort angebrachten unbedruckten Werbetafeln am Begrüßungsschild. Hierdurch entstand Sachschaden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Betzdorf.

2. Hausfriedensbruch

Tatort: 57518 Betzdorf, Kirchstraße Tatzeit: 10.07.2020, 09:36 Uhr Hergang: Durch das Personal des REWE Marktes wurde eine Person erkannt, die bereits ein Hausverbot ausgesprochen bekommen hatte. Er wurde nun erneut auf das Hausverbot angesprochen. da er sich weigerte, das Geschäft zu verlassen, wurde die Polizei informiert. Die Person konnte nun angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der amtsbekannte Mann, Drogen mitführte. Neben der Anzeige wegen Hausfriedensbruch wurde nun ein weiteres Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zudem wurde er des Marktes verwiesen.

3. Ladendiebstahl

Tatort: 57518 Betzdorf, Wilhelmstraße Tatzeit: 10.07.2020, 11:15 Uhr Hergang: In einem ortsansässigen Elektrogroßhandel in Betzdorf in der Wilhelmstraße wurde eine weibliche Person mittels Überwachungskamera dabei gefilmt wie sie mehrere Tonies entwendete. Da sie erkannt wurde, beantragte die Polizei bei der Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung beim zuständigen Amtsgericht, welche durch einen Richter angeordnet wurde. Bei der anschließend durchgeführten Durchsuchungsmaßnahme wurden mehrere entwendete Gegenstände aufgefunden und sichergestellt. Auf die Dame kommt nun ein Strafverfahren zu.

4. Trunkenheit im Verkehr

Tatort: 57567 Daaden, Betzdorfer Straße Tatzeit: 10.07.2020, 23:10 Uhr Hergang: Durch eine Polizeistreife konnte an der o.a. Örtlichkeit ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass er deutlich alkoholisiert den Pkw führte ( 2,3 Promille). Die Weiterfahrt wurde beendet. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt.

