Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe (ots)

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von etwa 11.500 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag in Karlsruhe ereignete.

Nach Feststellungen der Polizei war ein 43-jähriger Ford-Fahrer gegen 14:00 Uhr auf der Winkler-Dentz-Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Augustenburgstraße abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich den vorfahrtsberechtigen Daimler eines 77-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam. Hierbei verletzten sich der 77-jährige Autofahrer sowie seine Beifahrerin schwer und wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

