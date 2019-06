Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Jugendlicher in Straßenbahn angegangen - Zeugen gesucht (geänderte Version)

Mannheim (ots)

Ein 17-Jähriger wurde am späten Mittwochabend von mehreren Unbekannten in einer Straßenbahn attackiert - die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Jugendlich fuhr um 22:20 Uhr mit der Straßenbahn der Linie 4, darin auch eine achtköpfige Gruppe. Nachdem ein bislang unbekannter in dieser Gruppe in der Bahn rauchte, meldete der 17-Jährigen den Umstand dem Bahnführer. An der Haltestelle Wasserturm steigen dann zunächst alle Acht aus der Bahn, der 17-Jährige blieb sitzen. Noch bevor die Türen geschlossen waren, stiegen fünf Personen der Achtergruppe wieder in die Bahn und gingen auf den Jugendlichen zu. Während sie ihn zur Rede stellten und dabei bedrängten, stellte sich einer der Täter hinter den Jugendlichen und schlug plötzlich auf den Kopf des 17-Jährigen. Anschließend flüchteten die Täter. Der Jugendliche, der alleine unterwegs war, erstattete Anzeige.

Der Schläger kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 16 bis 18 Jahre alt, 1,73 m groß, schwarzhäutig, trug eine schwarze Basecap, weißes T-Shirt und eine Jogginghose mit weißen Streifen.

Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 174 3310 an die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Oststadt zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell