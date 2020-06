Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbrecher scheiterte an Eingangstüren

Karlsruhe (ots)

Gleich an drei Hauseingangstüren versuchte ein bislang unbekannter Täter am Samstagmorgen im Bruchhausener Ulmenweg sein Glück. Dabei richtete er einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an.

Der Eindringling versuchte am Samstagmorgen, gegen 10:00 Uhr, jeweils über die Eingangstüren gewaltsam in die Wohnhäuser einzudringen. Bei keinem der Häuser hatte der Dieb jedoch Glück, weshalb er bislang unerkannt flüchten konnte.

Zeugen oder Hinweisgeber die am Samstagmorgen im Bereich des Ulmenweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 zu melden.

