Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer und Fußgängerin stoßen zusammen

OlpeOlpe (ots)

Am Dienstag (27. Oktober) gegen 17 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in Olpe mitgeteilt. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 20-jähriger Radfahrer den Gehweg parallel zur Bruchstraße. Im Bereich Kreisverkehr "Bruchstraße/ Am Bratzkopf" kam ihm eine 51-Jährige Frau entgegen. Nach seinen Angaben konnte er nicht mehr ausweichen, sodass die Beteiligten mit den Köpfen zusammenstießen. Keiner der Beteiligten stürzte. Ein Rettungsteam betreute die am Kopf leichtverletzte Frau und brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand kein Sachschaden.

